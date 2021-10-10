كاراتيه أم كرة قدم؟.. فيديو لتدخل عنيف في مباراة

شهدت إحدى مباريات الدرجة الثانية في الدوري البرازيلي، طرد أحد اللاعبين بعد تدخله مع الخصم بطريقة عنيفة للغاية.

ووقعت الحادثة في الشوط الأول لمباراة بوتافوغو وكلوبي دي ريغاتاس، حسبما ذكرتن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتلقى المدافع كايتانو البالغ من العمر 22 عاما، بطاقة حمراء مباشرة من الحكم، بعد أن منع مهاجم بوتافوغو رافائيل نافارو من استلام الكرة، بتدخل عنيف.

وتعرض نافارو لإصابة قوية تسببت بسقوطه على الأرض، ثم نهض وهو يعاني من جرح قوي في منطقة الأنف.

ورغم إصابته واصل نافارو اللعب، وصنع الهدف الافتتاحي لفريقه في المباراة التي انتهت لصالح بوتافوغو بهدفين نظيفين.