الكاظمى: وفرنا للمفوضية العراقية كل ما تحتاجه لنجاح العملية الانتخابية

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء، قد دعا العراقيين للمشاركة الواسعة فى الانتخابات، منبهًا إلى أن أصواتهم ثمينة، وأنه يجب عليهم "ألا يفوتوا الفرصة"، خصوصًا أن "هذه الانتخابات هى الأولى التى تجرى من دون حظر للتجوال، وعدم مشاركة رئيس الوزراء كمرشح فيها، وأن الحكومة وفرت جميع ظروف النجاح لمفوضية الانتخابات".
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المبكرة كانت قد انطلقت فى العراق، صباح اليوم الأحد، وتعتبر الثانية منذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش قبل نحو 4 سنوات.
ويتنافس فى الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، منهم 951 امرأة ،أما الأفراد 789 مرشحاً.
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