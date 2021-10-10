العراق.. حقيقة إطلاق نار أمام مركز انتخابى فى ديالى

جدة - نرمين السيد - أصيب جنديان عراقيان، اليوم الأحد، فى إطلاق نار من سلاح جندى بالخطأ أمام مركز انتخابى شمال شرق مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالى العراقية، حسبما أوضحت خلية الإعلام الأمنى العراقية.





وفى بيان لها، قالت الخلية الأمنية العراقية إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام تداولت أنباءً عن وجود إشكالية أمنية أو هجوم مسلح فى أحد مراكز الاقتراع فى محافظة ديالى، وحدوث إطلاق نار". وأوضح البيان الذى نقلته وكالة الأنباء العراقية حقيقة الحادث، مؤكدة أن "الحادث كان عبارة عن قيام أحد الجنود بإطلاق نار من بندقيته بالخطأ؛ ما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر ضمن قاطع حمرين بالفرقة الأولى ضمن طوق حماية مركز انتخابى مدرسة المهتدى".

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