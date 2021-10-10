عاجل.. استهداف موكب محافظ عدن بسيارة مفخخة

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام يمينة، استهداف موكب محافظ عدن بسيارة مفخخة خلال مروره فى التواهى، اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام يمينة، استهداف موكب محافظ عدن بسيارة مفخخة خلال مروره فى التواهى، اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل. وذكرت مصادر محلية فى اليمن، أن موكب حامد لملس، محافظ عدن، قد تعرض لاستهداف فى حجيف، دون الإشارة إلى إصابات أو ضحايا جراء الحادث.

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