جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، أضاف موريسون خلال مقطع فيديو نُشر على "فيسبوك"، اليوم الأحد: "تبحث حكومة نيو ساوث ويلز سبلاً لتسريع إجراءات الحجر الصحى المنزلى فى نوفمبر، وإذا حدث ذلك، فسوف نكون قادرين على التحرك لتسهيل فتح الحدود الدولية إلى نيو ساوث ويلز قريبًا".
وتابع موريسون: "هذا يعنى الحجر الصحى المنزلى للأستراليين الحاصلين على اللقاح ضد فيروس كورونا الراغبين فى العودة إلى ديارهم عبر سيدنى، وإتاحة خيار السفر الدولى للأستراليين الذين تم تطعيمهم للمغادرة والعودة".
ومن المقرر أن تبدأ سيدنى تخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارًا من يوم غد الإثنين، إلا أن موريسون قدم جدولاً زمنيًا فى الفيديو لموعد إعادة فتح الحدود الدولية.
وكان موريسون أعلن فى وقت سابق من هذا الشهر، أنه سيتم رفع الحظر على السفر الدولى فى نوفمبر، قبل شهر من الموعد المحدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موريسون: أستراليا تتطلع لإعادة فتح السفر الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.