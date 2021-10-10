موريسون: أستراليا تتطلع لإعادة فتح السفر الدولى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، أضاف موريسون خلال مقطع فيديو نُشر على "فيسبوك"، اليوم الأحد: "تبحث حكومة نيو ساوث ويلز سبلاً لتسريع إجراءات الحجر الصحى المنزلى فى نوفمبر، وإذا حدث ذلك، فسوف نكون قادرين على التحرك لتسهيل فتح الحدود الدولية إلى نيو ساوث ويلز قريبًا".

وتابع موريسون: "هذا يعنى الحجر الصحى المنزلى للأستراليين الحاصلين على اللقاح ضد فيروس كورونا الراغبين فى العودة إلى ديارهم عبر سيدنى، وإتاحة خيار السفر الدولى للأستراليين الذين تم تطعيمهم للمغادرة والعودة".

ومن المقرر أن تبدأ سيدنى تخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارًا من يوم غد الإثنين، إلا أن موريسون قدم جدولاً زمنيًا فى الفيديو لموعد إعادة فتح الحدود الدولية.

وكان موريسون أعلن فى وقت سابق من هذا الشهر، أنه سيتم رفع الحظر على السفر الدولى فى نوفمبر، قبل شهر من الموعد المحدد.