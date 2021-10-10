عاجل.. محافظ عدن بخير وإصابة مرافقيه

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، أكد محافظ عدن حامد لملس، لوسائل إعلام يمنية، أنه بصحة جيدة، موضحًا أن الانفجار أصاب مرافقين.

وأشارت مصادر أمنية يمنية، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 4 على الأقل، إضافة إلى العديد من المصابين.