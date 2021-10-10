وقال نادى الأسير وهيئة شؤون الأسرى، إن "الخطوات التصعيدية ستستمر خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بحل قضية أسرى الجهاد بإعادتهم إلى غرفهم، وذلك بعد توزيعهم قبل أسبوعين على غرف التنظيمات الأخرى، عقب انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع، قبل أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى".
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أضاف البيان: "الأسرى أرجعوا اليوم وجبات الطعام، وسيتبعها تمرد وعودة أسرى الجهاد إلى غرفهم ظهر الثلاثاء المقبل، ورفض دخولهم غرف التنظيمات الأخرى، فيما سيتم إغلاق الأقسام كافة، يوم الأربعاء، من الساعة الرابعة عصراً حتى نهاية اليوم".
وأوضحت المؤسستان المعنيتان بمتابعة أوضاع الأسرى، أنهم "سيقومون بإرجاع وجبتى الفطور والغداء يوم الخميس المقبل أيضا، والتشاور مع مختلف الفصائل فى نهاية الأسبوع للاتفاق على موعد لحل التنظيمات، ضمن خطوات التصعيد الإضافية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسرى الفلسطينيين يبدأون خطوات تصعيدية ضد سجون الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.