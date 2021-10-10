الأسرى الفلسطينيين يبدأون خطوات تصعيدية ضد سجون الاحتلال

جدة - نرمين السيد - قالت منظمات فلسطينية، اليوم الأحد، إن الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية بدأوا خطوات تصعيدية، رفضًا للإجراءات العقابية التى تواصل إدارة السجون تنفيذها بحقهم، لا سيما أسرى حركة الجهاد الإسلامى.





وقال نادى الأسير وهيئة شؤون الأسرى، إن "الخطوات التصعيدية ستستمر خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بحل قضية أسرى الجهاد بإعادتهم إلى غرفهم، وذلك بعد توزيعهم قبل أسبوعين على غرف التنظيمات الأخرى، عقب انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع، قبل أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أضاف البيان: "الأسرى أرجعوا اليوم وجبات الطعام، وسيتبعها تمرد وعودة أسرى الجهاد إلى غرفهم ظهر الثلاثاء المقبل، ورفض دخولهم غرف التنظيمات الأخرى، فيما سيتم إغلاق الأقسام كافة، يوم الأربعاء، من الساعة الرابعة عصراً حتى نهاية اليوم".

وأوضحت المؤسستان المعنيتان بمتابعة أوضاع الأسرى، أنهم "سيقومون بإرجاع وجبتى الفطور والغداء يوم الخميس المقبل أيضا، والتشاور مع مختلف الفصائل فى نهاية الأسبوع للاتفاق على موعد لحل التنظيمات، ضمن خطوات التصعيد الإضافية".