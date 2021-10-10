منصة مدرستي تسجيل جديد madrasati.sa تسجيل الدخول منصة مدرستي التعليمية وزارة التعليم

منصة مدرستي تسجيل جديد، مع بداية العام الدراسي الجديد بدأ الطلاب والطالبات والكادر التعليمي في البحث عن منصة مدرستي التعليمية وزارة التعليم، وقد أصبح تطبيق مدرستي من التطبيقات المهمة في العملية التعليمية والتعليم عن بعد، حيث يتم من خلالها شرح لكافة الدروس ولكل المراحل التعليمية ولجميع الصفوف ولكل المواد، بطريقة شيقة وجذابة وغير مملة ويستطيع الطالب بكل سهولة أن يحل واجباته، وأن يشارك في الأنشطة وكذلك يتم إجراء الاختبارات من خلال المنصة، إذا موقع مدرستي هو مدرسة إلكترونية مكتملة الأركان، كما أن المنصة تتيح وتوفر خدمة الفصول الافتراضية، حتى يتم التفاعل بشكل كامل بين المعلم وبين طلابه، وفيما يلي سوف نتناول رابط منصة مدرستي التعليمية وطريقة دخول المنصة.

منصة مدرستي تسجيل جديد

تكمن أهمية منصة مدرستي madrasati.sa تسجيل الدخول، في كونها رافد مهم من روافد التعليم عن بعد، فقد اتخذ العالم كله خطوات جدية في استخدام المنصات التعليمية للتعليم عن بعد، وكانت المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي استخدمت المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية للتعليم عن بعد، وازداد الاحتياج للتعليم عن بعد بعد ظهور وباء كورونا الخطير، وبعد أن أصبح الاختلاط يمثل خطورة شديدة على حياة الطلاب والمعلمين على حد سواء، وتم تحديث المنصة عدة مرات لكي تواكب التطور وتم إضافة العديد من الخدمات حتى تلبي جميع الاحتياجات.

يتم الدخول على رابط منصة مدرستي تسجيل جديد من خلال محرك البحث جوجل.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

كتابة الرمز الموجود على الشاشة بطريقة صحيحة

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

خطوات الدخول على المنصةرابط منصة اختبار

قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير رابط منصة الاختبارات المركزية، كبديل عن دخول الاختبار عن طريق منصة مدرستي، للطلاب الذين لا يستطيعون الدخول على الاختبار من خلال منصة مدرستي التعليمية، وذلك تسهيلاً على الطلاب والطالبات وتوفير بدائل أمام الطلاب لمساعدتهم في دخول الاختبارات الالكترونية بشكل سلس وسهل.

الدخول لمنصة مدرستي بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي وللطلاب.

الدخول لمنصة مدرستي من خلال نظام نور لأولياء الأمور والإداريين.

كما يستطيع الطلاب الدخول إلى المنصة عن طريق تطبيق توكلنا.

منصة مدرستي تحديث جديد