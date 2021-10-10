العراق: القبض على 5 بتهمة تمزيق بوسترات المرشحين فى بغداد

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 5 متهمين، تم ضبطهم يمزقون بوسترات المرشحين فى العاصمة بغداد، إضافة إلى اعتقال متهم يروج لأحد المرشحين.





وفى بيانله، قال المجلس إن "اللجنة القضائية فى الكرخ أوقفت خمسة متهمين يقومون بتمزيق بوسترات المرشحين فى بغداد"، لافتًا إلى أن "ثلاثة منهم فى اليرموك واثنين فى الغزالية"، وأنه "التوقيف تم وفق م. 35 / أولاً من قانون الانتخابات"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع". كما أشار بيان المجلس إلى أن "اللجنة القضائية فى أبو غريب أوقفت متهم يروج لأحد المرشحين، بتوزيع كارت باسم المرشح"، موضحًا أنه "تم ضبط 85 كارتًا بحوزته". كما أعلن مجلس القضاء الأعلى توقيف ممثل إحدى المرشحات، اليوم الأحد، لقيامه بتزوير بطاقة مراقبة فى منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

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