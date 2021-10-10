ميركل من القدس: أسابيع حاسمة لمستقبل الاتفاق النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الاتفاق النووى مع إيران"، مؤكدة أن "كل يوم يمر دون استجابة من طهران لمبادرات الولايات المتحدة ينتج عنه تخصيب إيران للمزيد من اليورانيوم".





وفى تصريحات خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، فى القدس، اعتبرت ميركل أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الصينى شى جين بينج لديهما أيضا مسؤولية فيما يتعلق بالمساعدة على دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. وحسبما نقلت "رويترز"، تابعت المستشارة الألمانية التى ستغادر منصبها قريبًا: "أرى أيضًا مسؤولية على روسيا والصين فى هذا الشأن بالنظر إلى أن الاتفاق النووى لم يعد يحقق المرجو منه بما يجعل الوضع عصيبًا، وبالتالى فنحن الآن فى أسابيع حاسمة للغاية بالنسبة لهذا الاتفاق".

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