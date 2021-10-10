بدء التصويت في إنتخابات العراق

بدء التصويت في إنتخابات العراقفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد للتصويت العام في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003 وسط تشديد أمني قرب مراكز الاقتراع ومراقبة دولية واسعة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق اليوم جاهزيتها لافتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

وبلغ عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام 8273 مركزا ،فيما بلغ عدد المرشحين الاجمالي 3227 مرشحا منهم 951 امرأة". ويتنافس في الانتخابات 21 تحالفا و109 أحزاب ساسية.

وكان العراق قد أجرى يوم الجمعة عملية التصويت الخاص في عموم البلاد، والتي شملت منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة