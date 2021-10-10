أخبار اليمن : امطار رعدية متوقعة على عدة محافظات

امطار رعدية متوقعة على عدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية الجنوبية الغربية والغربية.

وقد تمتد الأمطار إلى الهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت، شبوه، أبين، الضالع والبيضاء.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على الساحل الغربي وباب المندب والمناطق الداخلية المحاذية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار، والاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.

كما نبه سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح أنه تم تسجيل 3 ملم من الأمطار في محافظة إب، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

