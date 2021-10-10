تحدي البروتين "الخطير" يكتسح "تيك توك".. وخبراء الصحة يحذرون

المألوف هو أن ممارسي الرياضة وكمال الأجسام، هم الذين يقبلون على استهلاك بودرة البروتين، من أجل إمداد الجسم بما يحتاجه حتى ينمو ويمارس وظائفه، لكن هذه المادة تحولت إلى تحد وصف بالخطير على منصة الفيديو "تيك توك".

ودفع هذا التحدي الجديد عددا من مستخدمي "تيك توك"، إلى إفراغ ملاعق من بودرة البروتين مباشرة في الفم، دون القيام بخلطه بالماء أو الحليب على غرار ما يوصي به الخبراء.

وينبه خبراء الصحة إلى أن تناول البروتين بهذه الطريقة الجافة، يزيد عرضة الإنسان للإصابة بالفشل الرئوي وباضطرابات في القلب وأعضاء أخرى من الجسم.

وأظهرت أرقام حديثة أن مقاطع الفيديو التي وثقت هذا التحدي الخاص بالبروتين الجاف، أي تناوله بدون إضافة سوائل، حصدت أكثر من 8.2 مليون إعجاب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوردت تقارير في ولاية فلوريدا الأميركية، أن مؤثرة شابة في العشرين من عمرها، أصيبت بنوبة قلبية بعدما حاولت تناول جرعة من بودرة البروتين دون إضافة أي سوائل، من أجل مشاركة المقطع على منصة "تيك توك".

ويباع البروتين في الأصل على شكل بودرة، حتى يضاف إليه الماء أو الحليب، لكن تناوله بشكل جاف، أمر غير مألوف ومحفوف بالمخاطر.

وبما أن منصة "تيك توك" تسمح بدخول أطفال في عمر الثالثة عشرة، فإنهم يطالعون محتوى حول تناول مادة يُوصى بها للبالغين فقط.

ولا تخضع هذه المكملات التي يجري استهلاكها مع التمارين الرياضية، لإشراف هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

وتضم هذه المواد عناصر من قبيل الأحماض الأمينية، إلى جانب فيتامين "ب" والكافيين والمحليات الاصطناعية.

لكن هذا التحدي الحديث والخطير ليس إلا غيضا من فيض، بحسب متابعين، لأن مستخدمي "تيك توك" ومنصات أخرى دأبوا على إطلاق تحديات لا تخلو من المخاطرة، في مسعى إلى جذب الانتباه وحصد الإعجاب.