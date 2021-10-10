الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون الخليجى

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله، إن المذكرة تهدف إلى المزيد من الترابط بين المنظمة العربية الأم، وهى الجامعة، وبين التجمعات الإقليمية، مثل مجلس التعاون الخليجى الذى يُعد من أنجح التجارب فى المنطقة فى تحقيق التكامل بين مجموعة من الدول العربية، مُشيرًا إلى أن التجمعات الإقليمية تُعزز العمل العربى المشترك، وتُضيف إليه وتوسع مجالاته.
وأوضح المصدر، أن مذكرة التفاهم تنصب على تعزيز الأهداف المشتركة للمنظمتين، كما تسعى لتوفير أقصى الدعم للمصالح والقضايا العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك عبر تبادل المعلومات والزيارات بين الطرفين، بهدف تنسيق المواقف تجاه كافة القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على الساحة.
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن تبادل الخبرات والوثائق ذات الاهتمام المشترك يُمثل جانبًا مهمًا من التعاون المنشود بين المنظمتين، وأنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بمستوى الأمناء المساعدين للعمل على تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم، كما جرى الاتفاق على تعيين نقاط اتصال، وإجراء تقييم دورى لعملية التعاون.
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