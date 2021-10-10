ثلثهم أطفال.. إنقاذ 59 مهاجرا فى مياه المتوسط

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، كان المهاجرون القادمون من سوريا والصومال وإريتيريا وإثيوبيا والسودان واليمن ونيجيريا وليبيا وجامبيا وكوت ديفوار، يستقلون قاربًا خشبيًا صغيرًا، وانطلقوا من مدينة زوارة الليبية قرب الحدود مع تونس، وبقوا فى البحر لمدة 24 ساعة.

وبحسب الوكالة، جرت عملية الإنقاذ فى مياه دولية بعد تلقى إخطار من منظومة "نافتيكس"، موضحة أن سفينة الإغاثة انطلقت من إيطاليا، مساء الجمعة، لمهمة إنقاذ ثانية تتألف من 21 ناشط من عدة دول.

وأشارت إلى أن السفينة انقذت 166 شخصًا فى مهمتها الأولى فى أغسطس الماضى.