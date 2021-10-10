نقل رئيس التشيك إلى المستشفى

جدة - نرمين السيد - نُقل رئيس التشيك ميلوس زيمان إلى المستشفى العسكرى فى براغ، اليوم الأحد، وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية، حسبما أفادت الناطقة باسم المستشفى، وذلك بعد يوم واحد من الانتخابات التشريعية.





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