العراق: القبض على 77 مخالفا لقواعد الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قالت الخلية، إن "مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 شخصًا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية فى المحافظات: بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والأنبار وصلاح الدين وأربيل وواسط والديوانية".

وأضافت، أنه "تمت إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التى تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابع البيان: "إجراء اللجنة الأمنية العليا للانتخابات يأتى فى إطار الحرص على نزاهة الانتخابات، وضمان عدم السماح بتعكير الأجواء الانتخابية التى اتسمت بالشفافية والديمقراطية المنبثقة عن حرية الناخب العراقى فى اختيار من يمثله".