مستشار الكاظمى: تمت معالجة أجهزة التصويت المتوقفة بنجاح

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار رئيس الوزراء العراقى لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوى، اليوم الأحد، معالجة أجهزة التصويت المعطلة بنجاح، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تجرى بانسيابية ودون أى عقبات أمنية أو فنية، إضافة إلى تزايد عدد الناخبين المتوافدين على مراكز الاقتراع.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، قال الهنداوى: "هنالك عددًا قليلاً من أجهزة التصويت توقفت عن العمل، وتمت معالجتها بشكل سريع وبنجاح تام"، مؤكدًا أن "العملية الانتخابية متواصلة بانسيابية عالية من دون عقبات فنية أو أمنية".

ودعا مستشار الدكتور مصطفى الكاظمى، "الناخبين الذين لم يصوتوا إلى الآن، الى الاسراع لصناديق الاقتراع، لممارسة حقهم فى رسم مستقبل العراق".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق فتحت أبواب مراكز الاقتراع فى جميع المحافظات، اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين للتصويت فى أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاى، إن "عدد مراكز الاقتراع فى التصويت العام بلغ 8273 مركزًا، بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، فى حين أن هناك "1249 مراقبًا دوليًا يشاركون فى مراقبة الاقتراع العام فيما يبلغ عدد الاعلاميين الدوليين الذين يشاركون فى تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين، أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقبًا".