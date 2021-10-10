وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، قال الهنداوى: "هنالك عددًا قليلاً من أجهزة التصويت توقفت عن العمل، وتمت معالجتها بشكل سريع وبنجاح تام"، مؤكدًا أن "العملية الانتخابية متواصلة بانسيابية عالية من دون عقبات فنية أو أمنية".
ودعا مستشار الدكتور مصطفى الكاظمى، "الناخبين الذين لم يصوتوا إلى الآن، الى الاسراع لصناديق الاقتراع، لممارسة حقهم فى رسم مستقبل العراق".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق فتحت أبواب مراكز الاقتراع فى جميع المحافظات، اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين للتصويت فى أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.
وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاى، إن "عدد مراكز الاقتراع فى التصويت العام بلغ 8273 مركزًا، بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، فى حين أن هناك "1249 مراقبًا دوليًا يشاركون فى مراقبة الاقتراع العام فيما يبلغ عدد الاعلاميين الدوليين الذين يشاركون فى تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين، أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقبًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الكاظمى: تمت معالجة أجهزة التصويت المتوقفة بنجاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.