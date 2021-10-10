مفوضية العراق: إجراء قرعة اختبار لمحطات الفرز اليدوى عصر اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، إجراء قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوى فى الرابعة من عصر اليوم، وذلك لاختبار وبيان مدى مطابقة نتائج الفرز الإلكترونى.





وفى رسالة صوتية لوسائل الإعلام العراقية، قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاى، إن " العملية الانتخابية تجرى بكل سهولة ويسر وقريبًا عند الساعة الرابعة ستجرى المفوضية قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوى بواقع محطة فى كل مركز انتخابى". وأوضحت المتحدثة العراقية أن "الغرض من العملية للتأكد مطابقة نتائج الفرز الإلكترونى مع اليدوى الذى سيجرى بعد انتهاء عملية الاقتراع العام فى الساعة السادسة". وبدأت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم عملية الاقتراع العام لاختيار مجلس نواب جديد لأربع سنوات.

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