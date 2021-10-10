جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضى جليل عدنان، اليوم الأحد، أن أكثر من ثلث الناخبين العراقيين المشمولين بعملية الاقتراع صوتوا فى الانتخابات حتى الآن، وسط تزايد توافد الناخبين على مراكز الاقتراع فى مختلف المحافظات.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، قال عدنان: "جولاتنا مستمرة وهناك إجماع على رصانة إجراءات المفوضية وعملية الاقتراع"، مؤكدًا أنه "لا توجد أية أعطال بأجهزة التصويت والخلل الذى حدث تم تجاوزه بسرعة". وأوضح رئيس المفوضية العراقية، أن "نسبة المشاركة حتى الآن جيدة وتجاوزت ثلث عدد الناخبين"، لافتًا إلى أنه "لن يكون هناك أى تمديد لعملية الاقتراع بعد السادسة مساء". وفى سياق متصل، أفاد مراسلو وكالة الأنباء العراقية بزيادة نسب تدفق الناخبين نحو مراكز الاقتراع بعد الساعة الثالثة مساء اليوم، وسط توقعات بزيادة نسبة المشاركين خلال الثلاث ساعات الأخيرة من عملية الاقتراع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مفوضية العراق: مشاركة جيدة تجاوزت ثلث عدد الناخبين حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.