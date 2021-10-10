بعثة الاتحاد الأوروبى: لم نسجل مشاكل أو خروقات فى انتخابات العراق

جدة - نرمين السيد - فى مؤتمر صحفى، قالت رئيسة البعثة، فيولا فون كرامون، إن "البعثة لم تسجل أى خروق منذ بدء التصويت العام"، مضيفة أن "البعثة لم تسجل مشكلات من الناحيتين التقنية والفنية فى مراكز الاقتراع".

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها فى كافة محافظات العراق، اليوم الأحد، للتصويت العام فى أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003، حيث يتنافس 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب فى هذه الانتخابات.