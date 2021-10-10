وفد الجامعة العربية: المؤشرات الأولية تؤكد نجاح الانتخابات العراقية

جدة - نرمين السيد - أكد وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراق، اليوم الأحد، أن المؤشرات الأولية تشير إلى نجاح العملية الانتخابية فى العراق، لافتًا إلى أن بعض الملاحظات التى تم تسجيلها لا تؤثر فى جوهر نجاح الانتخابات.





وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، قال الأمين العام المساعد، رئيس بعثة وفد جامعة العربية لملاحظة الانتخابات البرلمانية، السفير سعيد أبو على، إن "الجامعة العربية شاركت فى مهام مراقبة الانتخابات البرلمانية فى العراق".

وأوضح أبو على أن "دور بعثة الجامعة هو التحقق بمدى الالتزام بنصوص الأحكام القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية من ناحية الآليات المستخدمة، ومدى تطابق الأحكام سواء للقانون أو الجانب الإجرائية للعملية الانتخابية".

وتابع "فى الأمس كان لنا المشاركة فى المراقبة على الانتخابات الخاصة التى جرت بهدوء واستقرار، وكذلك الإدارة الجيدة للعملية الانتخابية بممارسة سهلة مضت بكل يسر وسلاسة"، مشيرًا إلى أن "بعض الملاحظات التى تم تسجيلها لا تؤثر فى جوهر النجاح الذى حققته العملية الانتخابية".

وأضاف، أن "فرق الجامعة العربية تشارك اليوم بالمراقبة فى محافظات عدة من جنوب العراق والوسط والشمال"، مبينًا أن "جميع الملاحظات الواردة تدل على سير العملية الانتخابية بصورة طبيعية والأجواء هادئة".

ولفت رئيس وفد الجامعة العربية، إلى أنه "لم ترد حتى الآن خروقات جوهرية، والمؤشرات الأولية تؤكد على نجاح العملية الانتخابية"، موضحًا أن "نسب المشاركة لا يمكن تقديرها الآن، وربما الحديث عنها يكون أفضل فى ساعات المساء المقبلة".