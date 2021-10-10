mosd.gov.om رابط تسجيل طلب تعويض عن الاضرار الناشئة على الإعصار الذي ضرب سلطنة عمان مؤخرا، إعصار شاهين، والذي قام بتدمير أجزاء واسعة من البلاد، وقامت هيئة الإغاثة والإيواء بطرح رابط لتسجيل طلبات الحصول على مساعدات نقدية وعينية وتعويضات عما اضر بالمنازل والمحاصيل في جميع محافظات السلطنة.

“بالرقم المدني” mosd.gov.om رابط تسجيل طلب تعويض اضرار لإعصار شاهين 2021

وقد ضرب البلاد الأسبوع الماضي إعصار مداري شديد تم تسميته بإعصار شاهين، وقد ضرب دول الخليج متجها من الخليج إلى سلطنة عمان منتهيا بالمملكة العربية السعودية قبل الانتهاء التام، وقد خلف الإعصار الخسائر المادية والبشرية التي امتدت لأغلب المحافظات العمانية، وقامت جميع وزارات وهيئات السلطنة بالتضافر مع الجمعيات الخيرية لتقديم الخدمات والدعم للمتضررين.

تم عملت البلاغات العاجلة وتفعيل خدمات استقبال الشكاوى وطلب النجدة اثناء الإعصار.

قامت البلدية بتطهير بالوعات الطرق استعدادا لتدفقات كبيرة من المياه.

تم تخصيص ارقام خاصة بالطوارئ.

قامت المؤسسات لإغاثية بمساعدة العديد من المحاصرين والبحث عن المفقودين.

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بطرح رابط التبرعات لمتضرري الإعصار.

الخدمات التي تم تقديمها من الهيئات الإنسانيةقطاع الإغاثة والإيواء

قام قطاع الإغاثة والإيواء بدعوة المواطنين في جميع المحافظات بالتسجيل في الرابط الإلكتروني الذي تم تخصيصه لمتضرري الإعصار، حيث يتم تقديم طلب إعانة للمتضررين من الآثار السلبية التي سببها بتسجيل البيانات الأولية مع ذكر الاضرار التي تعرض لها المواطنين، على أن تقوم هيئة مختصة بالتوجه إلى صاحب الشكوى لتقييم الوضع وصرف الإعانة اللازمة وتقديم الخدمة المطلوبة له.

يقوم المواطن بالدخول على رابط قطاع الإغاثة والإيواء رابط تسجيل طلب تعويض اضرار لإعصار شاهين 2021 يتم كتابة اسم المستخدم والرقم المدني. يقوم بتسجيل اسم المحافظة ورقم الهاتف الخاص به. يتم ذكر اسم القرية والولاية ونوع المسكن. يقوم بكتابة الحالة الاقتصادية وعدد أفراد الأسرة. يتم اتباع كافة الإجراءات والخطوات المطلوبة. يقوم بكتابة رقم الهاتف. من الهام تسجيل الأضرار التي تم حدوثها بالمنزل من أثر الإعصار. يتم الرد على المسجلين بتحديد موعد للزيارة لتقييم الاضرار المذكورة بالمنزل.

رابط تقديم طلب تعويض أضرار