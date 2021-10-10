أخبار اليمن : جابر الوهباني يعزي الشيخ فيصل الشوافي

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جابر الوهباني يعزي الشيخ فيصل الشوافي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ محمد منصور الشوافي عضو اللجنة العامة والشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب في وفاة والدته الفاضلة. جابر الوهباني يعزي الشيخ فيصل الشوافيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ محمد منصور الشوافي عضو اللجنة العامة والشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب في وفاة والدته الفاضلة. وعبر الامين العام المساعد بإسمه شخصيا ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لكافة اسرة الشوافي في هذا المصاب الاليم. سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فيسح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. " إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



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