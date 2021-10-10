دخول منصة بلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، فقد تم توفير منصة بلدي من أجل العمل علي سرعة تنفيذ جميع الخدمات الخاصة بالبلدية وذلك لجميع مواطني المملكة العربية السعودية ومقيميها بصورة إلكترونية سهلة بدون الحاجة الي الذهاب إلى أي مكتب من مكاتب البلدية المتوفرة بالمملكة، وتتنوع خدمات منصة بلدي لتشمل باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية التي تتضمن التراخيص والتفويضات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها وفق اعتمادات إلكترونية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ويمكن تسجيل حساب من خلال منصة ريف والاستفادة من أي خدمة يتم تقديمها بالمنصة، وسنوضح لكم طريقة التسجيل في منصة بلدي الإلكترونية لجميع مواطني المملكة.

ما هي خدمات منصة بلدي؟

منصة بلدي تضم عدد مميز من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين، حيث تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان علي تقنين جميع خدماتها بشكل إلكتروني فقط، ومن بين الخدمات التي تقدمها (خدمة استخراج وتجديد جميع الرخص التجارية والرخص الإنشائية بجميع مدن المملكة، توفير خدمة خاصة من أجل الاستعلام عن الرخص التي تعد مرتبطة بالنشاط التجاري، الحصول علي تصاريح تتعلق بالأنشطة التجارية وذلك في مدة 24 ساعة فقط، خدمات تتعلق بالاستعلام عن الرخص الإنشائية، خدمة الاستعلام عن المنح الخاصة بالأراضي المقدمة من الوزارة، خدمات أخري خاصة بالتفويض البلدي الإلكتروني، الحصول علي تراخيص إشغال الأرصفة، خدمات الاستعلام عن الأراضي أو المخططات والاستعلام عن المنح واستخراج جميع التقارير التي تتعلق بالرخص) بالإضافة الي إدراج عدد كبير من الخدمات والاستعلامات الإلكترونية المتوفرة لجميع المواطنين بشكل مجاني سريع.

كيف اسجل في منصة بلدي؟

يتم تسجيل حساب في منصة بلدي من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بسهولة من خلال موقع الوزارة الرسمي: