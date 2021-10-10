كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اسبانيا وفرنسا اليوم مجانا بدون تشفير في نهائي دوري الأمم الاوروبية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أسبانيا وفرنسا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية في مباراة نارية من العيار الثقيل، حيث سيحتضن ملعب سان سيرو اليوم مباراة المنتخبين الفرنسي والأسباني للتعرف على بطل دوري الأمم الأوروبية لهذا الموسم وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة لمتابعة واحدة من أقوي المباريات في ظل القيمة الكبيرة للمنتخبين ووجود الكثير من اللاعبين أصحاب المهارات عالية، والتي يترقب الجميع مشاهدتها داخل أرض الملعب والتمتع بالكثير من الفنون الكروية، ومن خلال المقال نستعرض لجميع متابعينا كافة ترددات القنوات المجانية التي ستذيع ماتش أسبانيا وفرنسا اليوم وموعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة أسبانيا وفرنسا اليوم

من المؤكد أن الجميع يترقب بداية أحداث مباراة اسبانيا ضد فرنسا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية في مباراة صعب التوقع لنتيجتها، حيث يمتلك الفريقان الامكانيا القادرة على حسم لقب البطولة في أي وقت، وقد نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز على بلجيكا في الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت إثارة ومتعة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، وعلى الجانب الآخر، فقد أقصي المنتخب الأسباني نظيره الإيطالي من البطولة وسط صدمة كبيرة لجيم عشاق المنتخب الإيطالي حامل لقب الأمم الأوروبية الأخيرة، وأحد الفرق المرشحة لتحقيق اللقب.

وقد أعلنت عدد كبير من القنوات عن نقلها لأحداث مباراة فرنسا ضد أسبانيا اليوم على جميع الأقمار الصناعية، وذلك نظراً للقيمة الكبيرة لهذا اللقاء، ومن بين أهم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا واسبانيا اليوم ما يلي:

M6 HD France

Astra 19°E – 12168 V 29700

Hotbird 13°E – 12437 H 27500

Eutelsat 9°E – 12034 V 27500 – FREE

Eutelsat 5°W – 11096 V 29950

Eutelsat 5°W – 11509 H 29950 – FREE

Eutelsat 5°W – 12732 V 29950 – FREE

Polsat Sport HD Poland

Hotbird 13°E – 12265 V 27500

TVP 2 HD Poland

Hotbird 13°E – 12265 V 27500

Sport TV1 Portugal

Hispasat 30°W – 12246 H 27500

RTP 1 HD Portugal

Hispasat 30°W – 12130 H 27500

DAZN 1 HD Germany

Astra 19°E – 11171 H 22000

TVE LA 1 HD Spain

Astra 19°E – 10729 V 22000

Astra 19°E – 11038 V 22000

S Sport HD Turkey

Türksat 42°E – 12188 V 27500

Rai 1 Italy

Hotbird 13°E – 11766 V 29900

Hotbird 13°E – 10992 V 27500

Eutelsat 5°W – 11179 V 30000 – FREE

Eutelsat 5°W – 11637 V 30000 – FREE

SRF Zwei HD Switzerland

Hotbird 13°E – 10971 H 29700

RSI La 2 HD Switzerland

Hotbird 13°E – 10971 H 29700

RTS Deux HD Switzerland

Hotbird 13°E – 10971 H 29700

SuperSport 2 HD Albania

Eutelsat 16°E – 10845 H 30000

ORF 1 Austria

Astra 19°E – 11303 H 22000

Astra 19°E – 12692 H 22000

SportKlub 1 HD Croatia

Eutelsat 16°E – 11595 H 27500

Eutelsat 16°E – 11554 V 30000

Eutelsat 16°E – 11471 H 30000

SportKlub 1 HD Serbia

Eutelsat 16°E – 11011 V 27500

Eutelsat 16°E – 11471 H 30000

SportKlub 1 HD Slovenia

Eutelsat 16°E – 11471 H 30000

RTL TVI HD Belgium

Hotbird 13°E – 10892 H 27500

Eleven Sports 1 HD Belgium

Astra 19°E – 12515 H 22000

VTM HD Belgium

Astra 23°E – 11856 V 29900

NPO 3 HD Netherlands

Astra 23°E – 12188 H 29900

Ziggo Sport Select HD Netherlands

Astra 23°E – 12129 V 29900

Ziggo Sport Voetbal HD Netherlands

Astra 23°E – 12129 V 29900

BNT 1 Bulgaria

AzerSpace 45°E – 12520 V 30000

Hellas Sat 39°E – 12271 H 30000

Hellas Sat 39°E – 12117 H 30000

Eutelsat 33°E – 12646 H 13910 – Free

BulgariaSat 2°E – 12341 H 30000

BNT 3 HD Bulgaria

AzerSpace 45°E – 12600 V 30000

Hellas Sat 39°E – 12271 H 30000

Hellas Sat 39°E – 12117 H 30000

Hellas Sat 39°E – 12565 H 30000

Eutelsat 33°E – 12646 H 13910 – Free

BulgariaSat 2°E – 12341 H 30000

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا وأسبانيا اليوم

أعلنت بعض القنوات عن نقل أحداث المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية، حيث نقدم لجميع الجماهير أهم القنوات المجانية الناقلة لمباراة اسبانيا وفرنسا اليوم بدون تشفير، وهي:

Das Erste Germany

Astra 19°E – 11494 H 22000

Astra 19°E – 11836 H 27500

TRT Spor HD Turkey

Turksat 42°E – 11054 V 30000

Turksat 42°E – 11958 V 27500

Turksat 42°E – 11096 H 30000

Match! TV Russia

Yamal 55°E – 12674 V 15284

Varzish Sport HD Tajikistan

NSS 57°E – 10973 H 11700

Yahsat 52°E – 11785 H 27500

Football HD Tajikistan

NSS 57°E – 10973 H 11700

Yahsat 52°E – 11785 H 27500