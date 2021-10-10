كتل من الحمم بحجم المباني تتدفق من بركان لا بالما

انهمرت كتل من الحمم المنصهرة بحجم مبان من 3 طوابق على سفح تل بجزيرة لا بالما الإسبانية، اليوم الأحد، عندما ضربت سلسلة من الهزات الأرضية مناطق في الجزيرة وذلك بعد 3 أسابيع من ثوران بركانها.

وقال المعهد الجيولوجي الوطني في إسبانيا إنه تم رصد 21 هزة أرضية في 3 قرى اليوم الأحد سجل أقواها 3.8 درجة.

وذكرت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس خلال زيارة للمنطقة أن أفراد البحرية سيساعدون في تنظيف الرماد البركاني الذي يغطي أجزاء كبيرة من الجزيرة اعتبارا من غد الاثنين.

وذكر المعهد الإسباني للجيولوجيا والمناجم أن كتل الحمم المنصهرة المتدفقة من بركان "كومبري بييخا" كانت في حجم مبنى من 3 طوابق، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال معهد علم البراكين في جزر الكناري، على تويتر، إن الحمم التي بلغت حرارتها 1240 درجة مئوية دمرت المباني القليلة المتبقية في قرية تودوكه.

وأضاف أنه منذ ثوران البركان في 19 سبتمبر بلغ عدد المباني التي لحق بها الدمار 1186 مبنى.

وقال مسؤول إن الحمم غطت 1218 فدانا من الأرض.

وتم إجلاء 6000 شخص من بيوتهم في لا بالما التي يبلغ عدد سكانها 83 ألفا نسمة.