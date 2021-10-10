الصومال: مقتل جنديين وطفل فى انفجار بمنطقة شبيلى السفلى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لماذ ذكرته "إذاعة شبيلى" الصومالية، اليوم الأحد، وقع الانفجار فى نقطة تفتيش تابعة للحكومة الصومالية، فى منطقة "جانال" فى "شبيلى السفلى" التى تسيطر فيها حركة الشباب الإرهابية، جنوب الصومال الليلة الماضية.

وأشارت الإذاعة إلى أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية فى أعقاب الهجوم، وقتلت رجلاً شهيرًا فى منطقة "جانال"، يشتبه فى تورطه فى الانفجار. فيما لم يكشف مسؤولو الأمن ولا إدارة منطقة "جانال" عن أية تفاصيل إضافية حول الحادث.