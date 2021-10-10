مقتل امرأة وإصابة 14 شخصا فى إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شرطة سانت بول، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الضباط استجابوا لنداء استغاثة بعد منتصف الليل وعندما وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا 15 شخصا يعانون من إصابات نارية.
وأعلنت الشرطة مقتل سيدة فى العشرينات من عمرها، بينما تم نقل 14 آخرين إلى مستشفيات محلية ومن المتوقع أن يتعافوا سريعا من إصاباتهم.
وأشارت الشرطة إلى أنها لم تُجر أى اعتقالات حتى الآن، وجارى التحقيق فى محاولة التعرف على أى مشتبه بهم، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى أنه كان هناك عدة مُسلحين، لكن لم يتم بعد تحديد الدافع.
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