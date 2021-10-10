اعتقال مئات المسلمين على يد قوات الشرطة الهندية في كشمير 

أوضح مسؤولون هنديون، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، اعتقال مئات المسلمين على يد قوات الشرطة الهندية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير،وهم أكثر من 500 شخص، خلال الأيام الماضية لاستجوابهم، ومعظمهم من عاصمة الإقليم الصيفية مدينة سري نكر.

وذكرت الشرطة أن حملة الاعتقالات الأخيرة في كشمير طالت أعضاء في جماعات دينية ونشطاء مناهضين للهند.

وجاءت حملة الاعتقالات هذه بعد سلسلة هجمات وعمليات قتل شهدها الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وانطلق التصعيد الحالي في وقت سابق من الأسبوع الجاري بقتل مهاجمين ثلاثة هندوس وشخصا سيخيا في سري نكر، وألقت الشرطة المحلية اللوم في هذا الهجوم على متشددين مناهضين للحكم الهندي في المنطقة.

وأعلنت الشرطة الهندية أن مسلحي جماعة "جبهة المقاومة" (TRF) المناهضة للهند أطلقوا النار وقتلوا سبعة أشخاص في كشمير منذ الأسبوع الماضي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات في الإقليم منذ مطلع العام الجاري إلى 28 قتيلا 21 منهم مسلمون.

وتعتبر السلطات الهندية "جبهة المقاومة" فرعا لجماعة "لشكر طيبة" التي تنشط من باكستان.

وتم تشكيل "الجبهة" بعد قرار حكومة نيودلهي عام 2019 إلغاء الحكم الذاتي الذي كان كشمير يتمتع به على مدى عقود ضمن الدولة الهندية.

وكشمير هي المنطقة الواقعة ين الهند وباكستان والصين في شمال شرق آسيا، تبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 90% والهندوس 8% والسيخ نحو 1%.