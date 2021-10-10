وظائف مؤقتة برئاسة الحرمين.. الشروط ورابط التقديم عام 1443

وظائف مؤقتة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2021، فقد تم الإعلان من جانب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية في مكة المكرمة، عن توفير وظائف مؤقتة موسمية، وتم التوضيح بأن الوظائف التي تم توفيرها لجميع مواطني المملكة العربية السعودية مما يحملون الجنسية السعودية من الجنسين السعوديين والسعوديات من أجل العمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد وضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بأن التسجيل بالوظائف الخالية مسموح للجميع ولكن من خلال بعض الشروط العامة والتي يجب توافرها في أي متقدم، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم والشروط الخاصة بالتقديم لجميع الأفراد.شروط التقديم في وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام
وضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بأن التقديم في الوظائف الخالية مسموح للجميع ولكن بشرط توافر عدد من الشروط الخاصة بالتقديم، والتي توضيحها كالتالي:
- التقديم مسموح لكل من يحمل الجنسية السعودية فقط من الرجال والسيدات.
- السن الخاص بالتقديم يجب ألا يقل عن سن 20 عام.
- يشترط أن يكون هناك استعداد تام من أي متقدم في أي مكان يتم اختياره من جانب الإدارة.
- خلال التسجيل في الوظائف المطروحة يجب أن يتم تسجيل البيانات بشكل صحيح بدون أخطاء.
- يجب إظهار اصل المستندات المطلوبة عند التقديم خلال المقابلة التي تجري لكل متقدم.
- يشترط طباعة موقف القبول المبدئي من خلال خدمات منصة أبشر الإلكترونية.
- يجب اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية التي يتم عقدها من جانب إدارة التوظيف.
الإدارة العامة للموارد البشرية قد أعلنت عن الموعد الأخير من أجل التقديم بالوظائف الشاغرة وهو يوم الخميس الموافق 14/10/2021، علي أن يتم التقديم من خلال الخطوات الأتية:
- يجب الدخول علي موقع التقديم الأتي/ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
- يتم اختيار التوظيف الموسمي بالمسجد الحرام أو التوظيف الموسمي بالمسجد النبوي.
- قراءة الشروط والأحكام الخاص بالتقديم والموافقة عليها.
- إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له.
- ثم الضغط علي استكمال التسجيل وتعبئة كافة البيانات المطلوبة.
- وفي حالة الترشح من جانب الإدارة للعمل فيجب حضور جميع الدورات التدريبية التي يتم عقدها لجميع المقبولين.
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وظائف مؤقتة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2021، فقد تم الإعلان من جانب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية في مكة المكرمة، عن توفير وظائف مؤقتة موسمية، وتم التوضيح بأن الوظائف التي تم توفيرها لجميع مواطني المملكة العربية السعودية مما يحملون الجنسية السعودية من الجنسين السعوديين والسعوديات من أجل العمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد وضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بأن التسجيل بالوظائف الخالية مسموح للجميع ولكن من خلال بعض الشروط العامة والتي يجب توافرها في أي متقدم، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم والشروط الخاصة بالتقديم لجميع الأفراد.شروط التقديم في وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام
وضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بأن التقديم في الوظائف الخالية مسموح للجميع ولكن بشرط توافر عدد من الشروط الخاصة بالتقديم، والتي توضيحها كالتالي:
- التقديم مسموح لكل من يحمل الجنسية السعودية فقط من الرجال والسيدات.
- السن الخاص بالتقديم يجب ألا يقل عن سن 20 عام.
- يشترط أن يكون هناك استعداد تام من أي متقدم في أي مكان يتم اختياره من جانب الإدارة.
- خلال التسجيل في الوظائف المطروحة يجب أن يتم تسجيل البيانات بشكل صحيح بدون أخطاء.
- يجب إظهار اصل المستندات المطلوبة عند التقديم خلال المقابلة التي تجري لكل متقدم.
- يشترط طباعة موقف القبول المبدئي من خلال خدمات منصة أبشر الإلكترونية.
- يجب اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية التي يتم عقدها من جانب إدارة التوظيف.
الإدارة العامة للموارد البشرية قد أعلنت عن الموعد الأخير من أجل التقديم بالوظائف الشاغرة وهو يوم الخميس الموافق 14/10/2021، علي أن يتم التقديم من خلال الخطوات الأتية:
- يجب الدخول علي موقع التقديم الأتي/ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
- يتم اختيار التوظيف الموسمي بالمسجد الحرام أو التوظيف الموسمي بالمسجد النبوي.
- قراءة الشروط والأحكام الخاص بالتقديم والموافقة عليها.
- إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له.
- ثم الضغط علي استكمال التسجيل وتعبئة كافة البيانات المطلوبة.
- وفي حالة الترشح من جانب الإدارة للعمل فيجب حضور جميع الدورات التدريبية التي يتم عقدها لجميع المقبولين.
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