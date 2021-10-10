خروج ولى العهد الأردنى من الحجر المنزلى بعد شفائه من كورونا

جدة - نرمين السيد - ونشر ولى العهد صورة خلال تواجده فى مكتبه، معلقا عليها: "الحمدلله الذى هو أهله.. عدنا والعود أحمدُ". وأضاف: "اليوم فى المكتب بعد الخروج من الحجر المنزلى". وأعلن الديوان الملكى الأردنى أوآخر سبتمبر الماضى، إصابة الأمير الحسين بن عبد الله الثانى بفيروس كورونا.

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