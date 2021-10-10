إغلاق صناديق الاقتراع فى الانتخابات العراقية وبدء فرز الأصوات

جدة - نرمين السيد - أغلقت مفوضية الانتخابات العراقية، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع، وبدأت عمليات العد والفرز للأصوات، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".



جدة - نرمين السيد - أغلقت مفوضية الانتخابات العراقية، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع، وبدأت عمليات العد والفرز للأصوات، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". وأعلن رئيس مجلس المفوضين القاضى جليل عدنان، فى وقت سابق اليوم الأحد، أن أكثر من ثلث الناخبين العراقيين المشمولين بعملية الاقتراع صوتوا فى الانتخابات.

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