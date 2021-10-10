رابط التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين عن العمل وربات البيوت 1443

التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين عن العمل، البحث عن التسجيل فى برنامج دعم ريف الحكومي يعد من ضمن الأمور التى تهم الكثير من المواطنين فى المملكة الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بقطاع الزراعة والتربية الحيوانية في السعودية حيث إن وزارة الزراعة تقدم الدعم المادي الكافي لتلك الفئات من أجل إنشاء هذه المشروعات في المملكة.

التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين 1443

أطلقت وزارة الزراعة والمياة برنامج الدعم الريفي وذلك من أجل مساعدة العديد من المواطنين في المملكة على إنشاء المشروعات الزراعية والربح منها، حيث إن تلك المشروعات تعمل على توفير دخل شهري لهم يساعد في تحسين الحالة الأقتصادية، وأيضاً تقدم الدعم لربات البيوت الذين يعملون في قطاع التربية في تطوير مشروعاتهم.

شروط دعم ريف الحكومي

وضعت وزارة الزراعة والمياة عده شروط لابد من إن تتوافر وذلك من أجل الحصول على الدعم الريفي حيث إن هذه الشروط تتلخص في النحو الأتي:

يجب إن يكون المستفيد من الدعم الريفى مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

أذا كان الشخص الراغب الحصول على دعم ريف مقيم في المملكة يجب إن يكون لدية بطاقة التنقل.

يشترط إن يكون المستفيد غير عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص بالمملكة.

إن يكون مستوي الدخل الشهري له لا يزيد عن 6 الاف ريال سعودي.

إن يكون المشروع مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب إن يكون مشروع زراعي أو تربية ماشية.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين 1443

حتي تستطيع التسجيل في البرنامج يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية: