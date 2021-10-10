رابط التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين عن العمل وربات البيوت 1443

التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين عن العمل، البحث عن التسجيل فى برنامج دعم ريف الحكومي يعد من ضمن الأمور التى تهم الكثير من المواطنين فى المملكة الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بقطاع الزراعة والتربية الحيوانية في السعودية حيث إن وزارة الزراعة تقدم الدعم المادي الكافي لتلك الفئات من أجل إنشاء هذه المشروعات في المملكة.التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين 1443
أطلقت وزارة الزراعة والمياة برنامج الدعم الريفي وذلك من أجل مساعدة العديد من المواطنين في المملكة على إنشاء المشروعات الزراعية والربح منها، حيث إن تلك المشروعات تعمل على توفير دخل شهري لهم يساعد في تحسين الحالة الأقتصادية، وأيضاً تقدم الدعم لربات البيوت الذين يعملون في قطاع التربية في تطوير مشروعاتهم.شروط دعم ريف الحكومي
وضعت وزارة الزراعة والمياة عده شروط لابد من إن تتوافر وذلك من أجل الحصول على الدعم الريفي حيث إن هذه الشروط تتلخص في النحو الأتي:
- يجب إن يكون المستفيد من الدعم الريفى مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.
- أذا كان الشخص الراغب الحصول على دعم ريف مقيم في المملكة يجب إن يكون لدية بطاقة التنقل.
- يشترط إن يكون المستفيد غير عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص بالمملكة.
- إن يكون مستوي الدخل الشهري له لا يزيد عن 6 الاف ريال سعودي.
- إن يكون المشروع مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يجب إن يكون مشروع زراعي أو تربية ماشية.
حتي تستطيع التسجيل في البرنامج يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة ريف على الشبكة العنكبوتية.
- اختيار من صحفة الموقع الرئيسية إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم بإدخال الأسم في المربع المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المخص له.
- بالنسبة للمقيمين يكتب رقم الإقامة في المكان الخاص به.
- كتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- تدخل جميع البيانات الخاصة بالمشروع.
- تقوم بالضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط علي زر التسجيل في البرنامج.
الوسوم
التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين عن العمل، البحث عن التسجيل فى برنامج دعم ريف الحكومي يعد من ضمن الأمور التى تهم الكثير من المواطنين فى المملكة الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بقطاع الزراعة والتربية الحيوانية في السعودية حيث إن وزارة الزراعة تقدم الدعم المادي الكافي لتلك الفئات من أجل إنشاء هذه المشروعات في المملكة.التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين 1443
أطلقت وزارة الزراعة والمياة برنامج الدعم الريفي وذلك من أجل مساعدة العديد من المواطنين في المملكة على إنشاء المشروعات الزراعية والربح منها، حيث إن تلك المشروعات تعمل على توفير دخل شهري لهم يساعد في تحسين الحالة الأقتصادية، وأيضاً تقدم الدعم لربات البيوت الذين يعملون في قطاع التربية في تطوير مشروعاتهم.شروط دعم ريف الحكومي
وضعت وزارة الزراعة والمياة عده شروط لابد من إن تتوافر وذلك من أجل الحصول على الدعم الريفي حيث إن هذه الشروط تتلخص في النحو الأتي:
- يجب إن يكون المستفيد من الدعم الريفى مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.
- أذا كان الشخص الراغب الحصول على دعم ريف مقيم في المملكة يجب إن يكون لدية بطاقة التنقل.
- يشترط إن يكون المستفيد غير عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص بالمملكة.
- إن يكون مستوي الدخل الشهري له لا يزيد عن 6 الاف ريال سعودي.
- إن يكون المشروع مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يجب إن يكون مشروع زراعي أو تربية ماشية.
حتي تستطيع التسجيل في البرنامج يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة ريف على الشبكة العنكبوتية.
- اختيار من صحفة الموقع الرئيسية إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم بإدخال الأسم في المربع المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المخص له.
- بالنسبة للمقيمين يكتب رقم الإقامة في المكان الخاص به.
- كتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- تدخل جميع البيانات الخاصة بالمشروع.
- تقوم بالضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط علي زر التسجيل في البرنامج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين عن العمل وربات البيوت 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.