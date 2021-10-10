أخبار اليمن : 240 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

240 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةصعدت قوى العدوان من خروقاتها بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 240 خرقاً.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية والتحيتا ومحاولة تسلل في حيس، و6 غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى رصد 15 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية والتحيتا، و18 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 98 صاروخاً وقذيفة و192 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.