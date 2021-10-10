سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعا

جدة - نرمين السيد - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، إبعاد الشيخ عكرمة صبرى خطيب المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، بعد إجراء المخابرات الإسرائيلية تحقيقًا معه استغرق ست ساعات.





وكان الاحتلال قد اقتحم منزل الشيخ عكرمة فى ضاحية الصوانة بالقدس المُحتلة، صباح اليوم، وسلمه استدعاء لمقابلة المخابرات الإسرائيلية دون إبداء أسباب.. فيما كان عكرمة قد ندد بالصلوات التلمودية الصامتة فى باحات المسجد، واصفا ذلك بأنه "استفزاز متعمد وتدخل فى شؤون الأقصى". يُذكر أن محكمة إسرائيلية أصدرت قرارا يوم الأربعاء الماضى يسمح لليهود بالصلاة الصامتة فى باحات المسجد الأقصى، مما أدى إلى ردود أفعال إسلامية وعربية غاضبة، فقامت المحكمة المركزية الإسرائيلية مساء أمس الأول الجمعة بإلغاء القرار، إلا أن ذلك لم يمنع المستوطنين المتطرفين من اقتحام باحات المسجد فى وقت سابق اليوم وإقامة صلوات تلمودية.

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