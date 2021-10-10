وزير الطاقة اللبنانى: شبكة الكهرباء عادت لعملها كما كانت

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة اللبنانى وليد فياض، إن شبكة الكهرباء عادت لعملها الطبيعى، وفقًا لما كانت عليه قبل نفاد الوقود (مادة الغاز أويل) فى محطتى توليد الكهرباء دير عمار والزهرانى.





وأضاف "فياض"، فى بيان اليوم الأحد، أنه تم ربط محطة توليد المحركات العكسية فى الجية بالشبكة بقوة 50 ميجاوات ومحطة دير عمار بقوة 210 ميجاوات ومحطة المحركات العكسية فى الذوق بقوة 120 ميجاوات، كما تم ربط المجموعة الغازية فى الزهرانى بالشبكة أيضا.

وجدد شكره لرئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطنى وقائد الجيش ومؤسسة كهرباء لبنان على تجاوبهم السريع من أجل إعادة ربط الشبكة الكهربائية من خلال تسليم قيادة الجيش 6000 كيلوليتر من مادة الغاز "أويل" مناصفة بين كل من محطتى دير عمار والزهرانى، وذلك من احتياطى الجيش اللبنانى.

وأكد أن هذه المحطات تعمل بطاقتها القصوى المتوفرة على الشبكة ابتداء من مساء اليوم، موضحًا أن الوقود يكفى لثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن توقف محطتى دير عمار والزهراتى بعد هذه المدة سيتم تعويضه بانتاج محطتى توليد الذوق والجية الحراريين بعد تغذيتهما من مادة الفيول أويل التى وصلت مساء امس، وذلك بعد إرسال عينات منها وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، الأمر الذى سيبقى على القدرة الانتاجية الإجمالية بحدود 500 ميجاواط للمحافظة على ثبات واستقرار الشبكة.