أرامكو تعلن تخفيض أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر اكتوبر 2021

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر اكتوبر 2021، من أكثر الأشياء التى يبحث عنها العديد من المواطنين في السعودية والمقيمين على مخركات البحث الشهيرة في الساعات الأخيرة وذلك لأن شركة ارامكو للوقود في المملكة قامت بالإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود الخاصة بشهر أكتوبر الجاري وذلك من بعد القيام بتحديث السعر وفقاً للأسعار الخاصة بالوقود فى كافة دول العالم، حيث إن الشركة تعمل على تحديث السعر بشكل شهري حتي يكون السعر مناسب للسوق العالمي.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر اكتوبر 2021

قررت شركة ارامكو السعودية للوقود بالإعلان عن اسعار البنزين في كل شهر بدلاً من الخطة الربع سنوية، حيث إن هذا القرار جاء حتى لا يتأثر المواطن السعودي بنذبذب السعر العالمي للوقود والذي تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية بتصديرة إلي الدول الخارجية، حيث يتم تسعير الوقود شهرياً في يوم 10 من كل شهر ميلادي في المساء، وتقوم الحكومة السعودية بتغير السعر إلي الجديد في اليوم التالي.

وتقوم شركة ارامكو بتوفير للمواطن السعودي العديد من انواع الوقود وذلك بسبب تلبية جميع احتياجات المحركات في المملكة من الوقود حيث إن الشركة تقدم للعملاء بنزين 91 و 95 اوكتان وأيضاً عدد من انواع وقود الديزل الخاص بمحركات النقل الثقيل والتي توجد في المملكة، حيث إن تلك الانواع لتكون متوافقة مع الجميع.

اسعار الوقود الجديدة لشهر أكتوبر 2021

قامت شركة ارامكو بالإعلان عن اسعار البنزين الجديدة لشهر اكتوبر بعد إجراء التحديث الشهري للسعر في المملكة حيث إن الاسعار هذا الشهر جاءت منخفضة عن الشهر الماضي، حيث إن سعر الوقود جاء كالأتي:

بنزين 91 بسعر 1,44 ريال سعودي للتر الواحد بدلاً من 1,47 في الشهر الماضي.

بنزين 95 بسعر 1,59 للتر بدلاً من 1,63 ريال سعودي للتر في الشهر الماضي.

وستقوم الشركة بتطبيق السعر الجديد بداية من غداً الاثنين الموافق 11 أكتوبر في جميع المدن السعودية لجميع المواطنين والمقيمين.

ويذكر بإن شركة ارامكو تهتم بتقديم أفضل انواع الوقود لجميع المواطنين في المملكة حيث إن الشركة تقوم بفحص البنزين مرات متعددة منذ خروجة من المنبع وحتي وصول الوقود إلي المستهلك.