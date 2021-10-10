موعد مباراة العربي والغرافة القادمة 11\10\2021 في كأس Ooredoo القطرية

موعد مباراة العربي والغرافة القادمة في كأس Ooredoo، يستضيف استاد حمد الكبير المباراة الهامة والمرتقبة بين العربي والغرافة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات مسابقة أوريدو القطرية، مباراة ينتظرها جماهير الناديين الكبيرين، حيث يسعى نادي العربي نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، ويعد النادي العربي أحد أكبر الأندية في قطر، وأكثر الأندية حصولاً على الألقاب، وأكثر الأندية صعوداً على منصات التتويج في مختلف الألعاب الرياضية، لذلك جمهور العربي لا يرضى بغير التتويج والحصول على المركز الأول، وهو أحد أكبر الأندية شعبية في قطر، لذلك هذه المباراة ينتظرها جماهير كبيرة من محبي النادي العريق.

وفي المقابل نادي الغرافة يسعى نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، كما يسعى الفهود لتقديم مباراة قوية وممتعة أمام العربي العريق، يعد نادي الغرافة أحد أكبر الأندية في قطر، وينافس على أغلب البطولات المحلية والقارية، ولديه مجموعة متميزة من اللاعبين المميزين، لذلك نحن أمام مباراة كبيرة بين الكبيرين العربي والغرافة، مباراة تتسم بالقوة والندية والإثارة والمتعة، ولا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجتها لتقارب المستوى ولوجود الرغبة الكبيرة في الفوز لدى الفريقين.

موعد مباراة العربي والغرافة

يحتضن استاد حمد الكبير مباراة العربي القادمة ضد الغرافة، لحساب الجولة الثالثة من كأس Ooredoo القطرية، وسوف تنطلق أحداث المباراة المرتقبة في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، وفي تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات.

ترتيب الفريقين في جدول المجموعة

يدخل نادي العربي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد نقطتين من مبارتين. فقد تعادل العربي في الجولتين الماضيتين. وسجل لاعبوه هدفين وسكنت شباكه مثلهم. ويسعى العربي للفوز بالمباراة وملاحقة متصدر المجموعة نادي قطر. حيث يحتل قطر المركز الأول برصيد 4 نقاط من مبارتين.

بينما يحتل الغرافة المركز الرابع بعد مرور جولتين برصيد نقطة وحيدة. حيث تعادل الغرافة في مباراة وخسر الأخرى. لذلك يسعى بكل قوة نحو الفوز في هذه المباراة. وانتزاع الثلاث نقاط وتعديل وضعه بجدول المسابقة.

المركز الأول:- قطر برصيد 4 نقاط.

المركز الثاني:- العربي برصيد نقطتين.

الثالث:- السيلية برصيد نقطة واحدة.

الرابع:- الغرافة برصيد نقطة واحدة.

الخامس:- الخور برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة “ب” في كأس أوريدو