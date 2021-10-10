أخبار اليمن : سقطرى .. إعتقال عضوي المؤتمر أحمد نوح وسليمان كلشات في سجون الاحتلال

سقطرى .. إعتقال عضوي المؤتمر أحمد نوح وسليمان كلشات في سجون الاحتلال
اعتقلت مليشيات مسلحة تابعة لقوات الاحتلال الإجنبي بمحافظة سقطرى اليمنية، الناشطين السياسيين الشيخ / أحمد نوح كديه، وسليمان سعد بن كلشات، مساء يوم الاحد 10اكتوبر/ تشرين أول الجاري بالعاصمة حديبوه.
واوضحت مصادر محلية لـ( دوت الخليج) أن ّاعتقال عضوي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى، أحمد نوح وسليمان كلشات، جاء إثر مشاركتهما يوم الاحد في مسيرة جماهيرية مطالبة باعادة مؤسسات الدولة اليمنية للجزيرة، وتوفير الخدمات وتخفيض الاسعار وايجاد الامن والاستقرار لمحافظة سقطري، ورفض سلطة المليشيات المسلحة المدعومة خارجياً.
وطالبت المسيرة الجماهيرية بخروج قوات الاحتلال من محافظة سقطرى، وإخراج جميع المليشيات المسلحة من الجزيرة التي عرفت عبر التاريخ بالأمن والأمان والاستقرار، قبل أن تدخلها قوات الإحتلال السعودية الاماراتية و " مليشياتهم من المرتزقه والعملاء والخونة"..
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