أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العملية الإرهابية التى استهدفت موكب محافظ عدن ووزير الزراعة بوسط عدن صباح اليوم بسيارة مفخخة، وأسقطت عدداً من القتلى والجرحى.





وقدم أبو الغيط التعازى للحكومة اليمنية ولذوى الضحايا، معرباً عن استنكاره لهذا الفعل الإرهابى الغاشم الذى يستهدف المدنيين الأبرياء. ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن الحكومة اليمنية تقوم بمهمة كبيرة من أجل استعادة الاستقرار، ولكن قوى الإرهاب والميلشيات لا ترغب سوى فى استمرار الحرب خدمةً لأجندات خارجية. وأضاف أن محاولة إرهاب مسئولى الحكومة اليمنية الشرعية فى عدن هدفها إشاعة الفوضى، ولن يكون من شأنها إلا دفع الوضع إلى المزيد من التدهور، مؤكداً أن التسوية السياسية الشاملة للنزاع اليمنى هى أمرٌ ممكن لو تبنت كل الأطراف الأجندة الوطنية، ووضعت نصب عينيها ضرورة إنهاء معاناة اليمنيين.

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