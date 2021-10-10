السعودية تدين استهداف موكب محافظ عدن وأحد الوزراء فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسمبا أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الوزارة أن هذا العمل الإرهابى الذى تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمنى الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذى ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار فى الوقت الذى تقف قوى الظلام فى طريق تحقيقه لتطلعاته.
وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.
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