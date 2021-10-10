نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين, يقدم الديوان الملكي الهاشمي عدد من المساعدات الخاصة لكل المواطنين الأردنيين وفقاً لشروط وأحكام محددة, حيث صرح الديوان الملكي الهاشمي بأنه إذا كان هناك أشخاص أردنيين يريدون الحصول علي مساعدات مالية من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين فيمكنه إرسال خطاب للحصول علي المساعدات المالية من الديوان الملكي الهاشمي, ويستهدف الديوان الملكي الهاشمي تقديم الدعم المالي للأسر والأشخاص أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والفقير, وتتيح التقدم بطلب إليها من خلال مراسلة الديوان الملكي الهاشمي.

من يستطيع تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي الهاشمي

وضح الديوان الملكي الهاشمي نقلاً عن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن هذه المساعدات تختص بالمواطنين الأردنيين فقط, لأنها تستهدف رفع المستوي المعيشي لدي المواطنين الأردنيين, لذا إذا كنت شخص اردني يمكنك أن تتقدم للحصول علي مساعدات مالية من الديوان الملكي الهاشمي.

كيفية كتابة طلب للحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي الهاشمي

لابد عند كتابة خطاب طلب الحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي الهاشمي أن تراعي عدد من الأمور أثناء كتابة الطلب, ويتم كتابة الطلب كما يلي.

إلي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن

تحيه طيبه وبعد

أتقدم لكم بطلب للحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي وذلك لأني احتاج إلي المساعدة نظراً لأني أمر بظروف ( وتقوم بذكر الظروف التي تستوجب الحصول علي مساعدة من الديوان الملكي الهاشمي).

ارجوا التكرم والموافقة علي قبول طلبي.

الاسم /

رقم الهاتف/

البريد الإلكتروني/

العنوان /

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

عنوان إرسال طلب الحصول علي المساعدة المالية من الديوان الملكي الهاشمي

وضح الديوان الملكي الهاشمي بأنه عند التقدم بطلب للحصول علي مساعدة مالية من خلاله لابد أن يقوم الراسل بإرسال الطلب علي العنوان الآتي.

الديوان الملكي الهاشمي – رغدان، الهاشمي الجنوبي – عمان، الأردن.

مواعيد عمل الديوان الملكي الهاشمي.

يعمل الديوان الملكي الهاشمي من الساعة 8.30 صباحاً إلي الساعة 3.30 مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية.