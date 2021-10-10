حساب المواطن يعلن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين للدفعة 47 لشهر أكتوبر

برنامج حساب المواطن أعلن عن إيداع الدعم المستحق للدفعة 47 في حسابات المستفيدين والمستشفيات من البرنامج، لكل من انطبقت عليه شروط الاستحقاق والأهلية للدفعة شهر أكتوبر الجاري، كما أوضح أن برنامج حساب المواطن سوف يستمر في إجراءات الإيداع حتي نهاية اليوم الاحد الموافق العاشر من أكتوبر لعام 2021م، كما سبق وقد أوضح برنامج حساب المواطن الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى الحرمان من الدعم وتجميد حساب الشخص المستفيد وفيما يلي سوف نوضح لكم أسباب الحرمان من الدعم.

أسباب حرمان المواطن المستفيد من الدعم وتجميد الحساب الخاص به

أعلن حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي له عن أسباب الحرمان من دعم برنامج حساب المواطن، الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لكل من يستحق الدعم، لمساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية والأعباء التي تواجهها بعض الأسر من منخفضي الدخل، حيث تقوم بصرف الدعم لكل أسرة منهم على حسب عدد أفراد الأسرة، ودخل كل فرد من أفراد الأسرة والفئة العمرية لهم، وقد وضع البرنامج بعض الضوابط الهامة التي يجب على كافة المستفيدين القيام بها من أجل الاستمرار في صرف الدعم المخصص لهم شهريا، على رأس هذه الضوابط هو قيام المواطنين المستفيدين من الدعم بتحديث بياناتهم بشكل دوري، وفيما يلي سوف نوضح لكم كيفية تحديث بيانات حساب المواطن والأوراق والمستندات المطلوبة.

كيفية تحديث بيانات المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن

أوضح البرنامج أنه في حال تغيرت بعض البيانات التي سبق وتقدم بها المستفيد من الدعم، فعليه أن يقوم بتحديث هذه البيانات من خلال القيام بحذف البيانات القديمة وإدخال البيانات الجديدة وفق التغيرات التي طرأت، ورفع المستندات التي تثبت تلك التغييرات، كما أوضح البرنامج أنه في حال تغيير بعض البيانات، يتم إرفاق المستندات التي تثبت ذلك من خلال الولوج باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور والدخول إلى الحساب الشخصي للمستفيد من الدعم على برنامج حساب المواطن، والقيام بالضغط على إدارة المرفقات. وبعد أن ينتهي من حذف البيانات القديمة ورفع المستندات الجديدة، يقوم بالضغط على أيقونة إرسال، حتى تكتمل عملية تحديث البيانات وتتم بنجاح.