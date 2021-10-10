الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف ، أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها، أنها بدأت استقبال الطلبات من اليوم وينتهي يوم الخميس الموافق 8 ربيع الأول لعام 1443هـ ، منوهة بأن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة ، وكشفت رئاسة الحرمين عن توفّر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام ، ووضعت مجموعة من الشروط يجب توافرها للقبول بوظائف رئاسة الحرمين ، وهو ما سنقوم بتوضيحه من خلال مقالنا ، وكذلك رابط التقديم علي الوظائف ، من خلال السطور التالية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف

كشفت وسائل إعلام سعودية ، عن رئاسة الحرمين أن موعد التقديم على الوظائف يبدأ يوم الأحد الموافق 4/ 3/ 1443هـ ، وينتهي يوم الاثنين الموافق 5/ 3/ 1443هـ ، حيث وضعت عدة شروط لقبول المتقدمين ، ومن هذه الشروط ما يلي :

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 20 عاماً.

الاستعداد للعمل في أي وقت.

يكون المتقدم للوظيفة لائق طبيا.

أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة.

احضار أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

طباعة بياناته من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

كيفية التقديم علي وظائف رئاسة شئون الحرمين

أوضحت إدارة الموارد البشرية بمكة المكرمة أن التقديم سيكون إلكترونياً ، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول علي الرابط الإلكتروني وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي.

اختيار التوظيف الموسمي.

قراءة الشروط والملاحظات جيدا.

اضغط علي انك موافق علي الشروط .

يتم كتابة رقم الهوية في المكان المخصص لذلك.

اضغط علي استكمال التسجيل للمتابعة.

يتم كتابة بيانات الاتصال المسجلة بحساب أبشر وبيانات اسم المتقدم والمؤهلات.

تجهيز كافة المستندات المطلوبة وإرفاقها.

سيتم إرسال إشعار علي رقم هاتفك المسجل بالقبول المبدئي ، إذا انطبقت الشروط عليك.

يتم طباعة وثيقة بياناتك من منصة أبشر الرقمية.

سيتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية الخاصة بالوظيفة بالتاريخ والمكان.

والجدير بالذكر انه يشترط للقبول في العمل استكمال الطلبات المذكورة أعلاه ، و في حال الترشح للعمل يشترط حضور الدورات التدريبية التي تعقد للمقبولين.