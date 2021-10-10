الزميل عصام العمري في ذمة الله

دوت الخليج :- تنعى أسرة قنوات البث الاردنية جي بي سي بجميع فروعها الزميل الاعلامي عصام العمري مقدم برنامج صوت المواطن على اذاعة جي بي سي راديو الذي انتقل الى رحمته تعالى اليوم الاحد اثر إصابته بفايروس كورونا سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان . إنا لله وإنا اليه راجعون

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