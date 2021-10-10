إيران: سنستخدم اليورانيوم المعدنى بديلا للمخصب بنسبة 20%

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات نقلتها وكالة فارس: "سنستخدم اليورانيوم المعدنى بديلا عن المخصب بنسبة 20% لأنه أكثر كفاءة منه"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

كما أكد أنه تم نصب أجهزة الطرد المركزى (IR2m) ويجرى العمل لتصنيع أجهزة الطرد المركزى (IR6).

وفى وقت سابق اليوم، أقر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامى، أن بلاده تملك أكثر من 120 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

يشار إلى أنه فى سبتمبر الماضى، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب، بنسبة أعلى مما هو مسموح لها بموجب اتفاق 2015 مع القوى الكبرى.

وقدر تقرير الوكالة الأخير امتلاك إيران 84.3 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% (مقابل 62.8 كيلوجرام وفق تقارير سابقة للوكالة الدولية خلال شهر مايو).

يذكر أنه بموجب الاتفاق النووى لا يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67%، وهى نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لصناعة سلاح نووى.

وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على طهران فى حال قلصت برنامجها النووى.