تحالف دعم الشرعية: نفذنا 118 استهدافا لحماية المدنيين فى العبدية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف، العميد الركن تركى المالكى، إن التحالف نفذ 118 استهدافاً لحماية المدنيين فى العبدية خلال 96 ساعة الماضية. وأضاف العميد المالكى أنه تم تدمير 15 آلية عسكرية لميليشيا الحوثى، مشيراً إلى أن خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر. إلى ذلك، طالب المتحدث باسم التحالف المنظمات الأممية والدولية تحمل مسؤوليتها الإنسانية إزاء مدنيى العبدية. وتأتى تصريحات المالكى فى ظل استمرار القصف الحوثى المتواصل والحصار المطبق لأكثر من 150 ألف نسمة فى مديرية العبدية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وإبادة جماعية لأبناء المديرية. وكان وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، شدد فى نهاية سبتمبر الماضى، على أن الحصار الذى تفرضه ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران على مديرية العبدية فى مأرب ومنعها الإمدادات الغذائية والدوائية عن المدنيين، وقصفها العشوائى على قرى ومنازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة عمل انتقامى جبان يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

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