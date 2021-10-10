تونس تدين دعوة بعض الشخصيات السياسية للتدخل الأجنبى بالبلاد

جدة - نرمين السيد - أدانت تونس، مساء اليوم الأحد، دعوة بعض الجهات والشخصيات السياسية، لأطراف أجنبية بالتدخل فى الشأن الداخلى للبلاد، والتحريض عليه، وتعطيل المسار التصحيحى للتجربة الديمقراطية.





وقالت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "إن تونس التى تستعد لإحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء، ذكرى تخلّد صمود الشعب التونسى واستبساله فى معركة التحرر الوطنى والتى توجت يوم 15 أكتوبر 1963 بإجلاء آخر جندى أجنبى عن الأراضى التونسية، لتدين بأشد عبارات التنديد والاستهجان التصريحات والتصرفات المشينة التى أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل فى الشأن الوطنى الداخلى والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحى للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".

وأضاف البيان "وإن تونس التى تؤكد التزامها التام بحماية الحقوق والحريات ولاسيما حرية التعبير، لتستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية فى الدولة، كان الأحرى بها التحلّى بروح المسؤولية لاسيما فى هذا الظرف الدقيق الذى تحتاج فيه بلادنا إلى المزيد من الالتفاف حول المصلحة الوطنية وإعلائها فوق الحسابات الشخصية الضيقة، بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعب التونسى وللذود عن وحدة بلادنا وحرية خياراتها الداخلية".

واختتم بيان الخارجية التونسية "وإن تونس التى تظلّ متمسكة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطنى، لتحرص كل الحرص على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل، لا تقبل أبدا التدخل فى شؤونها الداخلية بأى شكل من الأشكال".

وجاء ذلك عقب تصريحات أدلى بها الرئيس التونسى الأسبق محمد المنصف المرزوقى، خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من التونسيين، بالعاصمة الفرنسية باريس أمس السبت، والتى دعا فيها فرنسا لرفض الإجراءات الإصلاحية التى اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد.