كيف احول رصيد من سوا لسوا بدون رقم الهوية أو عبر تطبيق mystc

يعتبر سؤال كيف احول رصيد من سوا لسوا بدون رقم الهوية أو برقم الهوية أو من خلال تطبيق mystc، من الأسئلة التي يهتم بها عملاء شركة الاتصالات السعودية stc، حيث يوجد عدة طرق يمكنك من خلالها تحويل الرصيد بعضها يحتاج رقم هوية والبعض لا يحتاج، تتوفر خدمة تحويل الرصيد إلي رقم آخر خارج أو داخل المملكة بشكل سهل وبسيط، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا.

تحويل رصيد سوا

أتاحت شريحة سوا إلي جميع مستخدمي باقات stc مسبقة الدفع إمكانية التحويل للرصيد إلي رقم أخر بكل سهولة.وتتيح شريحة سوا للعميل القيام بإجراء الاتصالات سواء كانت اتصالات دولية أو اتصالات محلية، بجانب توفير إمكانية الاتصال بالإنترنت.

ويمكنك أيضا الاشتراك في خدمة كمل سوا للحصول علي عشر دقائق أو 5.50 ريال سعودي من أجل المكالمات المحلية أو الدولية أو لاستخدام السوشيال ميديا في حالة نفاذ الرصيد.

وتبلغ قيمة تحويل الرصيد من سوا لسوا بتكلفة نص ريال سعودي علي أي عملية من عمليات التحويل سواء كانت عبر رموز الخدمات أو من خلال التطبيق، تتيح شركة اس تي سي تفعيل سوا شهر باقات ونت من أجل إعطاء العميل أجدد باقات مفوتر للتناسب مع الاحتياجات المختلفة.

كيف احول رصيد من سوا لسوا بدون رقم الهوية

يتساءل العملاء عن طريقة تحويل رصيد سوا بدون استخدام رقم بطاقة الهوية، حيث يمكن من خلالها تحويل رصيد سوا لسوا بدون رقم الهويه، ومن خلال الأتي سوف نتعرف علي طريقة تحويل رصيد سوا بدون رقم الهوية.

يمكنك تحويل رصيد من سوا إلى سوا بدون رقم هوية و ذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1500 مكتوب فيها *133* الرقم المرسل إليه *مبلغ الرصيد المراد تحويله#.

بذلك، سيتم تحويل الرصيد إلى رقم المرسل إليه دون إدخال رقم الهوية، ولكن يتبقى تأكيد رقم الهوية من الشخص نفسه، لذلك سيحتاج الشخص المستقبل للرصيد إلى تأكيد عملية التحويل بعد أن تصله الرسالة و ذلك بإرسال رسالة نصية إلى رقم 1500 مكتوب فيها *133*رقم هوية مستلم الرصيد#.

وبعد معرفة كيفية تحويل رصيد من سوا لسوا بدون رقم الهوية، يجب أن يقوم تأكيد رقم الهوية الخاص به بشكل صحيح حتى يتمكن من صرف المبلغ المرسل إليه.

شروط تحويل رصيد من سوا لسوا



بعد الرد علي كيف احول رصيد من سوا لسوا بدون رقم الهوية ، يجب التعرف علي شروط التحويل، حيث قامت الشركة السعودية للاتصالات بوضع العديد من الشروط التي ينبغي توافرها ليتمكن العميل من تحويل الرصيد إلى شرائح اتصالات سوا، وفيما يأتي بعضاً من هذه الشروط:

أن يكون الحد الأدنى لقيمة الرصيد الذي نرغب بتحويله 5 ريال سعودي.

الحد الأقصى لتحويل الرصيد هو 20 ريال.

يجب أن لا يقل الرصيد بمحفظة الهاتف المرسل عن عشرين ريالاً بعد الانتهاء من عملية التحويل.

بعد الانتهاء من عملية التحويل. يتم خصم خصم 50 هللة بعد كل عملية تحويل رصيد من سوا لسوا.

يمكن تحويل الرصيد من الخطوط المفوترة إلى سوا ولكن لا يمكن العكس.

لا يمكن التحويل إلي خط موبايلي أو زين

لا تسمح شركة الاتّصالات السعوديّة STC بتحويل الرصيد من شرائح البيانات إلى شرائح الاتّصال.

ويمكنك معرفة جميع المكالمات الفائتة لديك في حالة إذا كان الجوال خارج النطاق أو مغلق من خلال تفعيل خدمة موجود سوا.

بعد الإجابة علي سؤال كيف احول رصيد من سوا لسوا بدون رقم الهوية ومعرفة شروط التحويل، يجب معرفة طريقة تحويل الرصيد من سوا إلي سوا برقم الهوية.

كيف احول رصيد من سوا لسوا برقم الهوية

بعد معرفة طريقة تحويل رصيد سوا الى سوا برقم الهوية، يمكن لعملاء شركة الاتصالات السعودية إجراء عملية تحويل الرصيد باستخدام رقم هوية العميل، ومن خلال الأتي سوف نتعرف علي كيفية تحويل الرصيد من سوا الى سوا برقم الهوية.

في هذه الطريقة سيحتاج الشخص المستقبل للرصيد إلى إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1500 مكتوب فيها *133*رقم الشخص المحول*المبلغ ( من مضاعفات الخمسة)#

بعد ذلك سوف يستلم الشخص رسالة نصية بطلب تحويل الرصيد و عليه تأكيد تحويل الرصيد بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 1500 مكتوب فيها *133* رقم هوية المرسل#.

وكذلك يمكن للشخص المرسل تحويل الرصيد مباشرة بإرسال رسالة نصية إلى رقم (1500) مكتوب فيها

*133* رقم المحول له *المبلغ*رقم هوية المستقبل#.

بعد التعرف علي طريقة تحويل رصيد من إلي سوا عن طريق رقم الهوية ، جاء دور التعرف علي طريقة تحويل الرصيد من خط مفوتر إلي سوا.

طريقة تحويل الرصيد من خط مفوتر الى سوا

يتم تحويل الرصيد في هذه الحالة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 900 مكتوب فيها الكود الأتي:

* 144* رقم الجوال المستلم * المبلغ # .

وفي حالة نفاذ شحن سوا، أتاحت الشركة عدة طرق للإجابة علي سؤال كيف اشحن سوا والذي يهتم به العديد من مستخدمي الخدمة.

كيف احول رصيد من سوا لسوا من تطبيق mystc

أتاحت شركة اس تي سي لجميع عملاءها الكرام إمكانية تحميل تطبيق mystc للأجهزة الذكية بنسخة الأندرويد أو الأيفون، ويمكن تحميل التطبيق علي الجوال من خلال الدخول علي موقع تحميل التطبيق لشركة stc، ويمكن تحويل الرصيد بدون أى رسوم عبر التطبيق من خلال اتباع الأتي:

في البداية قم بتحميل التّطبيق ثم تشغيله وإتمام عمليّة تسجيل الدّخول.

اضغط على أيقونة ” تحويل الرّصيد “.

“. قم بإدخال رقم الهاتف المطلوب.

حدد مبلغ الرصيد المراد تحويله.

اضغط على زرّ ” التحويل “.

“. انقر على خيار نعم لتأكيد عمليّة تحويل الرّصيد.

بعد إتمام الخطوات السابقة سوف يتم تحويل الرصيد بنجاح الى المستقبل عن طريق تطبيق STC.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بالإجابة علي سؤال كيف احول رصيد من سوا لسوا بدون رقم الهوية أو برقم الهوية أو من خلال التطبيق، ومعرفة شروط التحويل من سوا لسوا، حيث يمكنك اختيار أسهل طريقة تناسبك من أجل إجراء عملية التحويل.